Trama del film Psychosia

Viktoria Ŕ una singolare ricercatrice nel campo del suicidio, estremamente autodisciplinata, che viene invitata in un reparto psichiatrico per curare Jenny, una paziente con tendenze suicide. Nel corso di intime conversazioni notturne si crea tra loro un forte legame. Per la prima volta nella sua vita, Viktoria si apre e entra in stretto contatto con unĺaltra persona. Ma pi¨ le due donne si avvicinano, pi¨ diventa chiaro che non tutto Ŕ come sembra.

