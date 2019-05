Trama del film Primula rossa

Ispirato alla storia di Ezio Rossi un ex membro dei NAP, Nuclei Armati Proletari, che ha passato quasi tutta la sua vita tra il carcere e l'ospedale psichiatrico giudiziario. In questo film documentario la sua vita si intreccia in vari modi con altri internati dell'ospedale. Ezio Rossi troverÓ nella figura dello psichiatra Lucio una possibilitÓ per redimersi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film