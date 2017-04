Trama del film Planetarium

Laura e Kaye Barlow sono due giovani sorelle medium impegnate in un tour europeo nella Parigi di fine anni Trenta. Mentre affrontano le difficoltÓ di nuove pratiche, incontrano il potente produttore cinematografico AndrÚ Korben, tanto visionario quanto contestato acquisitore di una compagnia francese sollevata dalla crisi con tecniche di marketing americane. Una volta rimasto abbagliato dalle sorelle Barlow, Korben offre loro un contratto di un anno per ambiziosi progetti. Laura, per˛, capirÓ ben presto quali siano le vere ragioni per cui l'uomo desidera averle al suo fianco.

