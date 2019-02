Trama del film Piercing

Un uomo dall'apparente normalitÓ saluta una mattina la moglie per andare via per lavoro. In realtÓ, il suo piano Ŕ quello di soggiornare in un albergo, chiamare un servizio di escort e uccidere un'ignara prostituta. I suoi propositi per˛ verranno sventati da una seducente e misteriosa escort che, dopo essere arrivata nella sua stanza, sarÓ protagonista di un intenso gioco del gatto con il topo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film