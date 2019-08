Trama del film Photograph

Il film racconta la storia di Rafi (Nawazuddin Siddiqui), un ragazzo di Mumbai che lavora come fotografo di strada per riparare ai debiti di famiglia. Spinto dalle pressioni della nonna, che vorrebbe vederlo sposato, convince una giovane sconosciuta, Miloni (Sanya Malhotra), a posare in delle foto dove finge di essere la sua futura moglie. Tra i due nascerÓ una sincera complicitÓ e una tenera intesa, che quando Miloni accetterÓ di incontrare la nonna di Rafi, si tramuterÓ in un inaspettata avventura dove il gusto per la tradizione mischiato a quello della modernitÓ, daranno vita a un caloroso mix di emozioni.

