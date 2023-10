Trama del film Phobia

Il film racconta come una cena di famiglia venga stravolta da un oscuro segreto, giunto direttamente da un passato che li perseguita. SarÓ soprattutto Chiara (Jenny De Nucci) ad affrontare ci˛ da cui Ŕ sempre scappata, in un gioco che mescola il reale con quello che non lo Ŕ. Ma chi all'interno della famiglia sta nascondendo una terribile veritÓ?

