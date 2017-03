Trama del film Phantom boy

New York. Un misterioso malvivente sfigurato ferisce gravemente Alex, l'ispettore di polizia che era sulle sue tracce. Immobilizzato in ospedale, Alex incontra Leo, un ragazzo di undici anni che ha la capacitÓ di uscire dal suo corpo. Come un fantasma, invisibile a tutti, Leo vola e passa attraverso i muri. Grazie ai poteri straordinari del ragazzo, lĺispettore Alex pu˛ riprendere la sua inchiesta, provando cosý a fermare il gangster sfigurato che minaccia di distruggere New York con un terribile virus informatico. Al loro fianco ci sarÓ Mary, volenterosa e testarda giornalista.

