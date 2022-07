Trama del film Peter va sulla luna

Il film racconta la storia di Peter, un bambino con una sorella minore pestifera che combina un guaio dietro l'altro. Quando il giovane nerd, per˛, scopre che la sua sorellina Anne Ŕ scomparsa nel nulla, si mette subito sulle sue tracce, deciso a riportarla a casa. Mentre Ŕ alla ricerca della piccola, Peter finisce magicamente a Campo Stellato, dove trova l'Uomo del Sonno, tenero vecchietto che soffre di narcolessia, e Ronzolino, un coleottero parlante che sa fingersi morto non appena avverte un pericolo. I due gli rivelano che Anne Ŕ stata fatta prigioniera dal perfido Uomo Luna e ora si trova proprio sul nostro satellite. Per portare in salvo la sua sorellina, Peter ha bisogno di aiuto ed Ŕ cosý che insieme all'Uomo del Sonno e a Ronzolino forma un "dream team". In quest'avventura nello spazio Peter non dovrÓ salvare soltanto Anne e gli altri bambini tenuti prigionieri, ma anche mandare all'aria il malvagio piano dell'Uomo Luna, intenzionato a conquistare l'intero Universo...

