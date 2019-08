Trama del film Pelican blood

La quarantacinquenne Wiebke vive con la figlioletta adottiva Nicolina in un idilliaco allevamento di cavalli. Dopo molti anni di attesa, pu˛ finalmente adottare un'altra bambina, la piccola Raya, per dare a Nicolina quella sorellina che ha sempre voluto. La convivenza si rivela armoniosa nelle prime settimane ma non passa molto tempo prima che Wiebke si renda conto che dietro l'indole timida Raya nasconde una personalitÓ sempre pi¨ aggressiva e pericolosa. Oltrepassando i propri confini, Wiebke si ritroverÓ a dover prendere decisioni estreme per proteggere chi ama.

