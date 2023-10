Trama del film Paw patrol - il super film

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro pi¨ piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtÓ. Ma le cose si mettono male quando l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrÓ imparare che anche il pi¨ piccolo dei cuccioli pu˛ fare la differenza.

