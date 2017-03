Trama del film Passeri

Quando la madre decide di partire per una missione in Uganda con il suo nuovo compagno, il sedicenne Ari Ŕ costretto a trasferirsi da Reykjavik nel desolato e sperduto paese dove aveva vissuto da ragazzino. Qui ritrova una nonna affettuosa e presente, un padre goffo, disoccupato e spesso impegnato a bere e una comunitÓ in cui violenza e abbruttimento spesso sono legati all'alcool. Gli amici di un tempo, ora diventati ragazzi, non lo riconoscono pi¨ e Ari fatica ad inserirsi nel gruppo. Nell'estate islandese illuminata di giorno e di notte, il ragazzo dovrÓ crescere e fare una scelta: cogliere i piccoli segnali di bellezza che gli si mostrano, grazie anche alla presenza dolce della giovane LÓra, o lasciarsi inghiottire dalla realtÓ che lo circonda.

