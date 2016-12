Trama del film Palle di neve - snowtime

Per divertirsi durante le vacanze invernali i bambini di un paesino decidono di organizzare un'enorme sfida a palle di neve. Luke e Sophie, entrambi undicenni, saranno i capitani delle due squadre avversarie. Sophie e la sua truppa si difenderanno con un elaborato fortino di neve dagli attacchi del team di Luke. VincerÓ la sfida la squadra che, alla fine delle vacanze, sarÓ riuscita ad occupare il fortino per ultima. Ma quello che doveva essere un passatempo allegro e divertente si trasforma presto in un conflitto molto pi¨ serio! La gioia tornerÓ quando i bambini decideranno di attaccare il fortino e distruggerlo fino allĺultimo pezzetto di neve, piuttosto che accanirsi l'uno contro l'altro.

