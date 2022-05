Trama del film Nostalgia

Felice Lasco torna a Napoli, nel rione SanitÓ, dopo quarantacinque anni trascorsi fra Medio Oriente e Africa. La madre sta morendo e lui la accudisce fino allĺultimo con tardiva ma amorosa pazienza. Poi, invece di tornare al Cairo dove lo aspetta lĺamata compagna, Felice sembra obbedire al richiamo delle radici e di un destino, e resta. Resta perchÚ in attesa dellĺincontro fatale con Oreste, noto ormai come delinquente incallito. Poi, imprevedibile, il delitto di un usuraio. Oreste gli sfonda la testa. Felice Ŕ agghiacciato, non tradisce lĺamico ma si chiude in un silenzio pieno di angoscia finchÚ uno zio non lo porta con sÚ a Beirut, dove comincia una nuova vita. Ora, dopo tanto tempo, Felice si espone alla sofferta bellezza della sua cittÓ, alla disperazione e anche al formicolare di speranze che agitano il Rione SanitÓ, illuminato dal testardo operare di don Rega.

