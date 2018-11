Trama del film Non dimenticarmi - don't forget me

Il film ha come protagonisti Tom (Moon Shavit), giovane anoressica con un carattere particolarmente cinico, e Neil (Nitai Gvirtz), ragazzo sensibile affetto da psicosi. Lei è ricoverata in una clinica per disturbi alimentari e nasconde il cibo che le viene dato con la speranza un giorno di riuscire a evadere. Lui, invece, è diplomato al conservatorio di Amsterdam ed è alla ricerca di una band in cui suonare la tuba, ma nel frattempo entra ed esce da un ospedale psichiatrico all'altro. Quando si incontrano per puro caso, finiscono subito a letto insieme, ma l'incontro occasionale e sbrigativo diventa una fuga per le strade di Tel Aviv e da tutto ciò che è socialmente accettabile. Non è importante sapere se Tom e Neil sono innamorati, di certo contano l'uno sull'altra per costruirsi una nuova vita. Fuggono da una società che li vuole "malati", dalla rigida famiglia di Tom, dalla clinica per disturbi alimentari, alla disperata ricerca di una nuova strada da percorrere insieme.

