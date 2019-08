Trama del film Nevia

Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove Ŕ diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, Ŕ un'adolescente caparbia, cresciuta con la nonna NanÓ, la zia Lucia e la sorella pi¨ piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre nessuna opportunitÓ, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilitÓ che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilitÓ, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. FinchÚ un giorno l'arrivo di un circo irrompe nella quotidianitÓ della ragazza.

