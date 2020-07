Trama del film Nel nome della terra

Il film segue la storia di Pierre Jarjeau (Guillaume Canet), giovane venticinquenne che torna in Francia, a Wyoming, per riabbracciare la sua fidanzata Claire (Veerle Baetens) e gestire la fattoria di famiglia. Passa il tempo e 20 anni dopo, grazie al duro e intenso lavoro di Pierre, la fattoria è diventata più grande, ma anche la famiglia si è allargata. Ora Pierre e Claire hanno due figli: Thomas (Anthony Bajon) che aiuta il padre come può e Emma, la piccola di casa. Ogni anno tutti insieme costruiscono una piscina con le balle di paglia e per vedere gli amici si spostano in bicicletta di fattoria in fattoria, è così che i giorni passano felici e all'insegna di piccoli e semplici piaceri quotidiani. Fino a quando, nonostante la profonda unione della famiglia e i sacrifici, il lavoro di Pierre si ferma e i debiti iniziano ad accumularsi. Andare avanti diventa sempre più difficile. Pierre è esausto e lentamente sarà inghiottito dall'ormai ingestibile situazione che lo porterà a prendere una drammatica decisione...

