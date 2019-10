Trama del film Nato a xibet

Pietro ha sempre messo da parte i suoi sogni per aiutare suo padre pastore e la sua famiglia. Fino a quando diventato adulto lascia la sua terra per andare al Nord e cambiare la propria vita. Diventa infatti un fotografo professionista, nonostante questo per˛ i ricordi della sua terra d'origine non lo lasciano mai e un giorno decide di tornare a Calascibetta. Riaffiorano subito nella sua mente le immagini di quando era ragazzino, le fatiche, i sacrifici, i luoghi della sua infanzia, le storie dei suoi amici e concittadini e di quella vita semplice che ricorda sempre con grande affetto.

Nel viaggio di ritorno Pietro si trova a pensare a tutti cambiamenti e alla trasformazione che la sua terra a subito nel corso degli anni e capisce che i valori siciliani e l'anima vera della sua terra faranno sempre parte della sua identitÓ e della sua memoria.

Sei un blogger? Copia la scheda del film