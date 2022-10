Trama del film Mr bachmann e la sua classe

Il documentario Ŕ incentrato su Dieter Bachmann, un insegnante che lavora a Stadtallendorf, una cittadina industriale in Germania, ma Ŕ prossimo alla pensione. La sua classe Ŕ formata da studenti di diverse origini e lingue, perchÚ la cittadina ha alle spalle una storia di esclusione degli stranieri. ╚ per questo che Bachmann cerca di applicare metodi di insegnamento volti all'inserimento degli alunni nella societÓ, cercando di farli sentire come se fossero a casa propria.

