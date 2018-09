Trama del film Monkey king - the hero is back

Un tempo, il potente Monkey King si muoveva liberamente tra cielo e terra ma, dopo aver fatto infuriare gli dŔi, fu imprigionato in una gabbia di ghiaccio nelle profonditÓ delle montagne. Voleva diventare un dio ma fu punito a causa della sua ambizione e della sua insolenza. Cinquecento anni pi¨ tardi, mostruose creature attaccano un piccolo villaggio e un bambino, LiuEr, fugge verso le montagne. Per caso, il piccolo libera Monkey King dalla sua maledizione e dalla sua prigionia. Il re delle scimmie Ŕ di nuovo libero ma ha perso i poteri di un tempo; vorrebbe andarsene per la sua strada e liberarsi del bambino che continua a chiedergli aiuto...

