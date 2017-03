Trama del film Mister universo

Tairo, ventenne domatore di leoni, Ŕ infelice. Un giorno perde il portafortuna che lo accompagnava da anni, intraprende cosý un viaggio per l'Italia in cerca dell'uomo che gliel'aveva regalato tanti anni prima: Arthur Robin, ex mister Universo.

