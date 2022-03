Trama del film Mistero a saint-tropez

Il film, ambientato a Saint-Tropez durante l'estate del 1970, vede al centro della storia il ricco Claude Tranchant (Benoţt Poelvoorde) e sua moglie Eliane. I due organizzano, come di consueto, una festa nella loro lussuosa villa nel sud della Francia. Tutto sembra precedere bene, quando uno strano sabotaggio all'auto della coppia porterÓ caos e preoccupazione all'interno della villa. Claude crede di essere vittima di un attentato, perci˛ contatta subito il suo amico ministro e si mette alla ricerca del miglior agente di Parigi. Purtroppo visto il periodo estivo, sono tutti i ferie e soltanto il Commissario Jean Boullin (Christian Clavier), che sta per andare in pensione, Ŕ disponibile a seguire il caso. RiuscirÓ il presuntuoso e incapace Jean Boullin, attraverso l'uso dei suoi particolari metodi, a portare a termine l'incarico?

