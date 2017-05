Trama del film Miss sloane

Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) Ŕ una lobbista straordinaria, la pi¨ ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l'avversario pi¨ potente della sua carriera, scopre che la vittoria pu˛ costare un prezzo troppo alto.

