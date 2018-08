Trama del film Metti una notte

Metti una notte, il film diretto da Cosimo Messeri, vede protagonista lo stesso Messeri nei panni di Martino, un giovane entomologo in crisi sentimentale, che torna a Roma a trovare l'adorato zio. Appena arrivato lo zio gli chiede il favore di fare da babysitter alla figlia di alcuni amici. Una volta arrivato a casa della bambina, Martino scopre che assieme a questa c'Ŕ anche Lul¨ (Amanda Lear), la sua eccentrica e imprevedibile nonna. Tutto si complica quando Martino riceve la telefonata di Tea (Elena Radonicich), un antico amore incontrato il pomeriggio stesso per caso. La ragazza Ŕ in pericolo e gli chiede aiuto. Martino entusiasta all'idea di poterla salvare Ŕ costretto a portarsi dietro nonna e bambina in una serie di avventure e disavventure, incontri e imprevisti, in una Roma notturna alla ricerca di un nuovo amore.

