Trama del film Manuel

Manuel, diciott'anni, esce da un istituto per minori privi di sostegno famigliare e, per la prima volta, assapora il gusto dolce amaro della libertÓ. Sua madre Veronica, chiusa in carcere, vorrebbe tanto tornare indietro e ricominciare. Questi i personaggi strappati dalla realtÓ e trasportati dentro un film che Ŕ prima di tutto un pedinamento sull'uomo, sulle sue speranze e le sue piccole viltÓ. Ma Ŕ anche la storia di un'attesa, un giro a vuoto dell'anima in un contesto periferico che diventa esso stesso personaggio.

