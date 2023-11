Trama del film Mafia mamma

A Kristin non ne va bene una: il figlio capriccioso non vede l'ora di staccarsi dalla famiglia e andare al college, al lavoro deve sopportare un superiore sessista e il marito, musicista fallito che si crede chissÓ chi, l'ha tradita con una groupie. Sull'orlo di una crisi di nervi, la donna riceve una telefonata da Bianca, assistente personale di suo nonno, che la avvisa della morte dell'uomo e la convoca in Italia per partecipare alle esequie. Peccato che il funerale si risolva in una sparatoria, con Kristin che finalmente scopre la veritÓ: il nonno era un potente boss della mafia calabrese e nel testamento ha indicato la nipote americana come unica erede dell'attivitÓ di famiglia.

