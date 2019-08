Trama del film Mademoiselle

Il film Ŕ ambientato nella Corea degli anni '30, durante l'occupazione giapponese. Una facoltosa ereditiera, Lady Hideko (Kim Min-Hee), vive in un'enorme tenuta di campagna in compagnia del prepotente zio (Jo Jin-Woong), dal temperamento sadico e dispotico, nonchÚ grande appassionato di letteratura erotica. L'uomo, che ha cresciuto la nipote sin dalla tenera etÓ di cinque anni, trama di sposarla per impadronirsi del suo ricco patrimonio. Nel frattempo, grazie al conte Fujiwara (Jung-woo Ha), un truffatore sotto mentite spoglie nobiliari, Sookee (Kim Tae-ri) viene assunta come ancella della fragile Lady Hideko. La ragazza nasconde, per˛, un segreto sulla sua identitÓ: Ŕ una borseggiatrice. Reclutata dal conte imbroglione, Sookee deve aiutarlo a sedurre la nobildonna per convincerla a fuggire con lui, cosý da derubarla delle sue ricchezze e rinchiuderla in un manicomio. Sebbene il piano sembri procedere positivamente, la bellezza di Lady Hideko potrebbe comprometterlo; infatti, tra l'ereditiera e la sua ancella nascerÓ presto una forte passione. Sookee sceglierÓ il sentimento o il denaro?

