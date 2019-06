Trama del film Ma (2019)

Un gruppo di studenti Ŕ in cerca di spasso a bordo di un furgoncino. La traiettoria di vita dei ragazzi si incrocia casualmente con quella di Sue Ann - una donna di mezza etÓ che vive da sola in una casa isolata alla periferia di una cittadina dell'Ohio - quando Maggie, una dei ragazzi, la ferma per chiederle se possa acquistare per conto loro degli alcolici, visto che loro, in quanto minorenni, non potrebbero farlo. Sulle prime Sue Ann sembra restia, ma poi cambia idea e il suo atteggiamento diventa molto amichevole. Invece di limitarsi ad acquistare gli alcolici, offre infatti ai ragazzi anche la possibilitÓ di organizzare il loro party proprio a casa sua, nell'ampio scantinato che permetterÓ loro di fare baldoria in tutta tranquillitÓ e sicurezza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film