Trama del film Lou von salome'

Il film racconta la vita della filosofa, scrittrice, psicoanalista e pioniera dell'emancipazione femminile Lou Andreas SalomÚ, nota anche come musa ispiratrice dei pi¨ grandi pensatori di inizio Novecento. Nata nel 1981 a San Pietroburgo, sin dalla giovane etÓ intuisce che i suoi sono tempi difficili per una donna in un mondo dominato dagli uomini e dal patriarcato.

