Trama del film L'ordine del tempo

Una sera d'estate alcuni amici che si conoscono da una vita sono riuniti nella villa al mare di uno di loro per festeggiare un compleanno. A un certo punto scoprono che il mondo potrebbe finire di lý a poche ore e da quel momento, per tutti, il tempo comincerÓ a scorrere in modo diverso, determinando nel bene e nel male il loro destino.

