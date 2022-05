Trama del film L'incendiaria (2022)

Il film Ŕ un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King e racconta la storia di Charlie (Ryan Kiera Armstrong), una bambina con poteri pirotecnici, che si scatenano soprattutto quando lei Ŕ arrabbiata o quando soffre. I suoi genitori, Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon), sono al corrente delle grandi abilitÓ della figlia, ma cercano di nasconderla per evitare guai. Nonostante Vicky abbia insegnato a Charlie come controllare il suo potere, un'agenzia federale Ŕ a conoscenza di questa sua dote e vuole usarla a suo favore come arma di distruzione di massa, motivo per cui la famiglia spesso Ŕ in fuga. Quando Charlie compie 11 anni, il suo potere cresce e quel fuoco sembra essere diventato pi¨ difficile da controllare, tanto da causare un incidente che rivela alla misteriosa agenzia la posizione della famiglia. ╚ cosý che un agente (Michael Greyeyes) si mette subito in viaggio per rintracciare la famiglia e catturare finalmente Charlie, ma non sarÓ cosý semplice...

