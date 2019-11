Trama del film Light of my life

Un uomo e la figlia viaggiano attraverso le periferie di una societÓ in cui un decennio di pandemia ha spazzato via quasi tutta la popolazione femminile, mettendo in pericolo l'equilibrio del mondo. Mentre il padre si sforza di proteggere l'innocenza della figlia dai pericoli circostanti, i due vedono il loro legame messo in pericolo quando l'uomo Ŕ costretto a difenderla a tutti i costi.

