Trama del film Le voci sole

A causa della pandemia, Giovanni si ritrova senza lavoro. Costretto a emigrare in Polonia per cercare una nuova occupazione, resta in contatto con la moglie e il figlio grazie a lunghe videochiamate quotidiane in cui la donna gli insegna a cucinare da remoto. Quando una di queste telefonate diventa inaspettatamente virale in rete, la coppia raggiunge una popolaritÓ che pare la soluzione di tutti i loro problemi economici. Presto per˛ questa botta di fortuna si trasformerÓ in una trappola...

