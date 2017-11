Trama del film L'eta' imperfetta

In una tranquilla cittÓ del Nord Italia, vive Camilla una diciassettenne come tante e come tante un p˛ speciale. Ha ottimi voti a scuola, un rapporto conflittuale con la sorellina Francesca e un sogno, che sua madre (donna dell'est, pragmatica e lavoratrice) non capisce, suo padre (pi¨ "materno") invece sý. Camilla vuole diventare una ballerina di danza classica e l'audizione, che di lý a poco deve tenere per entrare in un'importante accademia, Ŕ una grande occasione. Nella sua vita per˛ - prepotente come un vento estivo - entra Sara, anche lei aspirante ballerina. Sara ha diciotto anni appena compiuti, un padre benestante e una madre assente; Ŕ carismatica e sensuale. Tra conturbanti slanci d'affetto, crisi, decisioni, dirimenti e colpi di scena, il loro rapporto prenderÓ strade imprevedibili, segnando per sempre la vita di Camilla.

Sei un blogger? Copia la scheda del film