Trama del film L'audizione

Il film racconta la storia di Anna Bronsky (Nina Hoss), violinista e insegnante presso il Conservatorio locale, incaricata insieme ai suoi colleghi di partecipare alle ammissioni per il nuovo anno. Quando davanti la commissione si presenta Alexander (Ilja Monti), tutti i professori decidono di scartarlo, a parte lei, che intravede nel giovane del talento. Decide quindi di preparare lei stessa lo studente per l'esame finale, ma lo studio e le lezioni ad Alexander occupano la maggior parte del suo tempo ed Ŕ cosý che Anna si ritrova a trascurare la sua famiglia. Non trascorre pi¨ del tempo con il figlio Jonas (Serafin Mishiev), che studia violino e gioca a hockey sul ghiaccio, e ignora sempre pi¨ suo marito, il liutaio Philippe (Simon Abkarian), innamoratissimo di lei. Mentre l'audizione di Alexander si avvicina sempre pi¨, l'insegnante porta il giovane a compiere sempre pi¨ esecuzioni virtuosistiche, fino a quando il giorno dell'esame non accade qualcosa che avrÓ serie conseguenze per tutti loro...

