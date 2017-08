Trama del film La torre nera

Il Pistolero Roland Deschain Ŕ condannato ad un'eterna battaglia contro Walter O'Dim, conosciuto come l'Uomo in Nero, per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco Ŕ il destino dell'universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrÓ difendere la Torre dall'Uomo in Nero.

