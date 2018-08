Trama del film La settima musa

Samuel Salomon Ŕ un insegnante di letteratura segnato dalla morte della sua ragazza. Da quel tragico giorno, il professore soffre di un incubo ricorrente in cui una sconosciuta viene assassinata durante uno strano rituale. Quando la stessa donna del sogno viene ritrovata senza vita nel mondo reale, Samuel raggiunge la scena del crimine per cercare delle risposte alle sue domande. Qui incontra Rachel, una ragazza che, come lui, sostiene di aver avuto lo stesso incubo. Insieme, i due cercheranno di scoprire lĺidentitÓ della misteriosa signora ma le loro ricerche li spingeranno ad addentrarsi in un mondo oscuro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film