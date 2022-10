Trama del film La pantera delle nevi

Documentario girato sull'altopiano tibetano, un habitat selvaggio dove vivono animali rari. Il fotografo naturalista Vincent Munier, accompagnato dal romanziere Sylvain Tesson, esplora queste valli impervie alla ricerca della pantera delle nevi, non solo uno dei pi¨ grandi felini esistenti, ma anche uno dei pi¨ rari e difficili da avvistare. Il viaggio che compiono i due uomini Ŕ una sorta di percorso mistico, che li poterÓ a chiedersi quale sia davvero il loro posto nel mondo e li porrÓ di fronte al loro stesso io, quello radicato nelle profonditÓ della loro coscienza. Nel bel mezzo degli altipiani del Tibet, Tesson arriva a chiedersi se davvero ogni cosa su questo pianeta sia stata creata per essere vista dall'uomo o se, in questo come in altri casi, l'essere umano potesse fare a meno di guardare e, peggio ancora, intervenire, compromettendo la maestositÓ di questo posto, che rischia di andare distrutto per sempre.

