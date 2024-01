Trama del film L'anima in pace

Il film vede protagonista Dora (Livia Antonelli), una ragazza di 25 anni che vive in condizioni disagiate in una zona periferica della città, con la madre (Donatella Finocchiaro) e la zia. Sua madre è da poco uscita di prigione e la zia le ospita a casa sua. I due fratellini gemelli di Dora, Massimo e Nunzio, stanno con una famiglia affidataria in attesa che la madre possa occuparsene di nuovo. Per mantenersi, la ragazza fa consegne a domicilio per un supermercato, ma i soldi non bastano mai. Ecco perché, per arrotondare, entra a far parte di in un brutto giro di spaccio tramite Yuri, un pusher di quartiere. Dora sogna di guadagnare abbastanza da poter cambiare vita e riportare i suoi fratelli a casa, ma non sembra essere così semplice. Quando un giorno, Andrea, un giovane studente di medicina, entra nella sua vita, tutto cambia. Ma questo incontro non piace affatto a Yuri che non esiterà a intromettersi ostacolando la loro relazione...

