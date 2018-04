Trama del film La casa sul mare

Nei pressi di una piccola baia vicino a Marsiglia si trova la suggestiva villa di proprietÓ di un anziano. Intorno all'uomo, ai suoi ultimi giorni di vita, sono riuniti i tre figli: Angela (un'attrice che vive a Parigi), Joseph (che si Ŕ appena innamorato di una giovane che ha la metÓ dei suoi anni) e Armand (l'unico che Ŕ rimasto a Marsiglia per prendersi cura degli affari del piccolo ristorante di famiglia). Per i tre Ŕ arrivato il momento di fare i conti con gli ideali ereditati dal padre e con lo spirito di comunitÓ che questi ha creato in quel luogo cosý magico. L'arrivo di un gruppo di persone in barca sconvolgerÓ i loro pensieri portando agitazione e preoccupazione.

Sei un blogger? Copia la scheda del film