Trama del film Joy (2018)

Joy Ŕ una giovane donna nigeriana caduta nella rete della tratta sessuale. Lavora in strada per pagare i debiti al suo sfruttatore Madame e per sostenere la sua famiglia in Nigeria, e intanto stando a Vienna spera che la sua piccola figlia possa condurre una vita migliore. Mentre Joy cerca di comprendere faticosamente il proprio ruolo in questo spietato sistema di sfruttamento, Ŕ incaricata da Madame di tenere d'occhio Precious, una ragazza appena arrivata dalla Nigeria che non Ŕ pronta ad accettare il suo destino.

