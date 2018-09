Trama del film Jose'

JosÚ ha diciannove anni e vive con sua madre in Guatemala: una vita dura in uno dei paesi pi¨ pericolosi, violenti e religiosi. JosÚ Ŕ il figlio pi¨ piccolo e anche il preferito. La madre si divide tra la chiesa e la vendita di panini. Mentre JosÚ trascorre il suo tempo tra pullman affollati e sulle strade per consegnare il cibo. Rassegnato e disincantato, nei momenti liberi gioca con il suo telefono e fa sesso occasionale. Quando incontra Luis, per˛, JosÚ Ŕ preda della passione e del dolore e si trova costretto imprevedibilmente a una riflessione sulla propria esistenza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film