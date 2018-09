Trama del film Jinpa

Lungo una strada isolata che attraversa le vaste pianure del Tibet, un autista di camion che ha accidentalmente investito una pecora si imbatte in un giovane che sta facendo l'autostop. Nel corso del viaggio, il camionista nota che il suo nuovo amico ha con sÚ un pugnale d'argento, e capisce che intende vendicarsi di qualcuno che in passato gli ha inflitto un grave torto. Arrivati ad un bivio, il passeggero scende: ma il camionista non pu˛ immaginare come il breve tempo trascorso insieme abbia inesorabilmente intrecciato i loro destini.

Sei un blogger? Copia la scheda del film