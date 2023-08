Trama del film Jeanne du barry - la favorita del re

Nata in povertÓ, la cortigiana Jeanne du Barry Ŕ una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere che usa il suo fascino per scalare i gradini della scala sociale fino a diventare la compagna preferita del re. Ignaro del suo status di cortigiana, Luigi riacquista interesse per la vita grazie alla loro relazione. I due si innamorano perdutamente. Contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte. Luigi XV morý nel 1774 e Madame du Barry fu costretta a ritirarsi in convento. Fu cosý che Maria Antonietta cominci˛ a regnare incontrastata in Francia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film