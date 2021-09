Trama del film Io resto

Il documentario mostra la situazione interna degli ospedali durante la pandemia di Covid-19, che ha portato a una crisi sanitaria a causa dell'alto numero di pazienti. Il docufilm Ŕ stato girato per un intero mese negli Spedali Civili di Brescia, uno dei pi¨ grandi del Vecchio Continente e uno degli ospedali che ha accusato di pi¨ l'alto numero di ricoverati. Vengono mostrati i rapporti tra personale sanitario e pazienti, entrambi desiderosi di un calore umano, che in pieno lockdown Ŕ impossibile dare e ricevere. Un periodo, quello della prima ondata di Covid-19, che ha visto il mondo unirsi per cercar di contenere la diffusione del virus. Il documentario entra proprio tra i corridoi dell'ospedale di una delle regioni pi¨ colpite d'Italia, la Lombardia, dove medici e infermieri hanno fatto il possibile per limitare non solo la circolazione del Covid-19, ma anche le vittime. La videocamera mostra quelli che sono stati definiti "eroi moderni" o "angeli" di questa pandemia, rivelando l'aspetto pi¨ drammatico che queste persone hanno dovuto affrontare durante i lunghi turni di lavoro.

