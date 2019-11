Trama del film Il segreto della miniera

La storia di un minatore della Slovenia centrale, Alija (Leon Lucev), uno dei tanti immigrati bosniaci del Paese e anche uno dei fortunati, in quanto a causa della crisi molti cavatori stanno perdendo il lavoro. All'uomo viene assegnato un compito molto particolare, deve riaprire e ispezionare un vecchio tunnel per permettere all'impresa privata e proprietaria della miniera di poterlo chiudere per sempre. Buttando gi¨ mattone dopo mattone, pietra dopo pietra le barriere cadono e portano alla luce il tunnel che nasconde un segreto, che il minatore non doveva scoprire. Combattuto se rivelarlo o no, ad Alija viene imposto di riseppellire il tunnel per occultarlo.

