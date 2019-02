Trama del film Il professore cambia scuola

Insegnante nel liceo più prestigioso del paese, François gode della vita che conosce da sempre, nella società intellettuale e borghese di Parigi. Intrappolato in una situazione in cui è costretto ad accettare un lavoro in una scuola di un sobborgo sottosviluppato, viene portato al limite e allo sconvolgimento dei suoi valori e certezze.

