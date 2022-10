Trama del film Il mondo in camera

Mario Fantin, regista, alpinista, esploratore. Straordinario narratore delle montagne e delle spedizioni estreme, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Ha realizzato decine di film e migliaia di fotografie. Nel 1980, dopo una vita di incredibili avventure, nella sua casa a Bologna trasformata in un enorme archivio, Fantin si toglie la vita. Da quel momento viene dimenticato, triste destino per un uomo che ha dedicato la vita allĺimportanza della memoria. La sua storia non Ŕ mai stata raccontata.

