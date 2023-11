Trama del film Il migliore dei mondi

Ennio Storto si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo, in cui la tecnologia si Ŕ fermata per sempre agli anni ĺ90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto pu˛ evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirÓ un nuovo lato di sÚ.

