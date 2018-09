Trama del film Il giorno che ho perso la mia ombra

Sana Ŕ una giovane madre che lotta per crescere il figlio di otto anni nella Siria dilaniata dalla guerra nel 2012. Il marito lavora in Arabia Saudita e, vivendo da sola a Damasco, deve occuparsi di tutto lei Tra le continue interruzioni di acqua e di corrente elettrica, Sana decide di prendersi un giorno di pausa dal lavoro per andare alla ricerca di un posto dove comprare una bombola del gas. Lungo la strada, incontra Jalal e sua sorella Reem, anche loro alla ricerca di gas, e con loro condivide il resto del percorso in taxi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film