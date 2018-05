Trama del film Il dubbio - un caso di coscienza

In seguito ad un incidente d'auto con un motociclista e suo figlio, il patologo forense Nariman si offre di accompagnare il bambino in clinica per i dovuti accertamenti, ottenendo un rifiuto dal padre che non intende accettare nŔ aiuto nŔ denaro. Alcuni giorni dopo Nariman deve eseguire un'autopsia su un cadavere morto in circostanze misteriose quando si rende conto che il morto altri non Ŕ che il bambino investito qualche giorno prima. E' lui il responsabile del decesso?

